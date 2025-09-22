Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Balón de Oro: ya se conocen los diez candidatos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Nueva York. EP

Sánchez se ofrece a los estudiantes de Columbia como contraejemplo de Trump

El presidente del Gobierno carga en la universidad neoyorkina contra el «doble rasero» hacia Gaza, defiende la inmigración como motor de crecimiento económico y apela a la libertad de expresión y credo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:52

Pedro Sánchez defiende que, con su liderazgo, España se ha convertido en un «faro» para muchos progresistas que, en todo el mundo, ven con angustia ... el avance de la ultraderecha y con ese mismo enfoque se sentó este lunes antes medio millar de estudiantes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, para hablar de las recetas «progresistas» frente a los desafíos globales y para lanzar el mensaje de que no todo está perdido y para presentarse como ejemplo de líder alternativo a Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  2. 2 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  3. 3 Declarado el fraude de bitcóin que afectó a miles de inversores: «Es un hito histórico»
  4. 4 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  5. 5 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  6. 6 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  7. 7

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  8. 8 Los higos pueden cambiar tu vida
  9. 9 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  10. 10 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez se ofrece a los estudiantes de Columbia como contraejemplo de Trump

Sánchez se ofrece a los estudiantes de Columbia como contraejemplo de Trump