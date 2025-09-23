Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 23 de septiembre de 2025
Emmanuel Macron ha inaugurado la ristra de reconocimientos del Estado palestino. EFE

Macron anuncia el reconocimiento del Estado palestino porque «ha llegado la hora de la paz»

En una Asamblea General histórica el secretario general de la ONU dice que la decisión impedirá que se expandan los extremismos

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 22 de septiembre 2025

Con la urgencia de un país menguante, que se enfrenta a lo que un comité independiente de la ONU llama «genocidio en marcha», los líderes ... del mundo se reunieron este lunes para dar forma legal a ese Estado antes de que desaparezca y preservar así «el único camino posible a una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos», dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en la Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de los Dos Estados.

