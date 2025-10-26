Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin este domingo. Efe

Sánchez mide su entereza con el órdago de Junts, su cita en el Senado y el juicio al fiscal general

Moncloa, que afronta ocho días de test de estrés, asimila el interrogatorio en la 'comisión Koldo' a un debate sobre el estado de la nación

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:02

Comenta

La sonrisa aflora en Moncloa cuando se pregunta por la severidad del trance que atraviesa el Gobierno, con el país político en ascuas ante ... el alcance que pueda tener el órdago que Carles Puigdemont concretará este lunes en la cumbre con la dirección de Junts en Perpiñán, en el sur francés. «Qué pronto se nos ha olvidado» el prolegómeno del verano, apuntan en el entorno de Pedro Sánchez, en alusión a las semanas en las que el padecimiento en el Gobierno y el PSOE por el reventón del 'escándalo Cerdán' no hallaba respiro. Pero como él mismo se autoimpuso, Sánchez llegó vivo al estío, sobrevino la crisis de los incendios forestales y el PP vio cómo el inicio del curso se focalizaba en la ebullición de Vox en las encuentas y en asuntos –Gaza, el aborto– divisivos para los de Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  2. 2 «La factura como axioma»: malversando el dinero para los menores
  3. 3 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  4. 4 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el arquitecto Paco Bello
  6. 6 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mecantil
  7. 7 Open Arms, a la tercera (no) fue la vencida
  8. 8 Las Canteras se convierte en el epicentro de la indignación por la gestión municipal en la capital
  9. 9 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  10. 10 La viñeta de Morgan de este domingo 26 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez mide su entereza con el órdago de Junts, su cita en el Senado y el juicio al fiscal general

Sánchez mide su entereza con el órdago de Junts, su cita en el Senado y el juicio al fiscal general