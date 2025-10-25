Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo saluda a los asistentes al mitin del PP en Zaragoza. EP

Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado

El líder del PP señala al presidente del Gobierno que si confiesa la verdad será culpable de conocer la 'trama Koldo' y que si la niega incurrirá en falso testimonio

A. Azpiroz

Madrid

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Alberto Núñez Feijóo calienta motores ante la comparecencia del próximo jueves de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado por el 'caso ... Koldo'. El jefe de la oposición destacó que será la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno en ejercicio se ve obligado a acudir a declarar ante una comisión de investigación por corrupción en el Parlamento. Y es que, agregó resulta difícil de creer que no supiera nada de la trama ilegal cuando «viajaba en su propio coche con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indignación por la expulsión del alumnado con necesidades especiales de un concierto didáctico: «La respuesta fue maravillosa»
  2. 2 La llamada de un hijo desde 8.000 kilómetros salva la vida de su padre en Gran Canaria
  3. 3 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  4. 4 Una pelea en la cárcel de Juan Grande deja dos presos heridos en un ajuste de cuentas por drogas
  5. 5 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  6. 6 Los vecinos de la capital marchan contra el abandono del Ayuntamiento
  7. 7 Lukovic es de oro
  8. 8 La Policía Nacional sigue sin pistas sobre el autor del robo con violencia en una vivienda de Triana el pasado martes
  9. 9 El TS admite el recurso del dueño de un bungaló al que no dejaban usarlo de vivienda vacacional
  10. 10 Desarticulada una organización criminal que se dedicaba al tráfico de migrantes entre Marruecos y Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado

Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado