Feijóo avisa a Sánchez que se expone a ser procesado si miente en el Senado

Alberto Núñez Feijóo calienta motores ante la comparecencia del próximo jueves de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado por el 'caso ... Koldo'. El jefe de la oposición destacó que será la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno en ejercicio se ve obligado a acudir a declarar ante una comisión de investigación por corrupción en el Parlamento. Y es que, agregó resulta difícil de creer que no supiera nada de la trama ilegal cuando «viajaba en su propio coche con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García».

Feijóo resumió las tres opciones de las que, en su opinión, dispone el jefe del Ejecutivo de cara a su cita en el Senado. La primera es confesar la verdad, en cuyo caso el líder del PP dio por hecho que sería procesado como cómplice de la trama corrupta liderada por Koldo, Ábalos y Cerdán. Si por el contrario miente, estaría cometiendo un delito, lo que también lo conduciría al banquillo de los acusados. Y, por último, puede inclinarse por una huida hacia delante y no responder a las cuestiones que se le formulen, lo que, según Feijóo, equivaldría a reconocer su implicación en la red de adjudicaciones. Esta última vía quedó descartada la noche del pasado jueves por el propio presidente del Gobierno, quien a preguntas de los periodistas aseguró que contestará a todas las preguntas que se le planteen.

Sea cuál sea la estrategia de Sánchez, el presidente de los populares adelantó que sus senadores le formularán todas las preguntas que durante el último año se ha negado a responder ante los medios de comunicación. Será un interrogatorio exhaustivo, se lleva días asegurando desde Génova. «No va a huir eternamente», aseguró Feijóo en Zaragoza después de afirmar que «antes o después Sánchez tendrá que confesar, pagar e irse». Y eso ocurrirá, añadió, aunque en un lapsus en el Senado la vicepresidenta Yolanda Díaz garantizase que «habrá gobierno de corrupción para rato».

Un lastre internacional

Para Feijóo, quien esta semana viajó a Bruselas para asistir a un encuentro entre los líderes del Partido Popular Europeo, la sombra de la corrupción que pesa sobre el Gobierno se ha convertido en un lastre para la imagen internacional del país. Por eso, informó de que uno de sus objetivos en la capital institucional de la UE fue insistir a sus correligionarios europeos en que «España no es ni la soberbia ni la corrupción de Sánchez».