Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez comparece ante la comisión de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

«Esperemos que no haga lo mismo que Ábalos y Koldo. No puede callar», afirma la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García

Álvaro Soto
María Eugenia Alonso

Álvaro Soto y María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:03

Comenta

Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 30 de octubre, un día después del primer aniversario de la ... dana de Valencia a las 9 de la mañana, según ha anunciado este jueves la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García. «Sánchez no puede callar. Tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos, y deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. Si no lo hace, España lo entenderá como una confesión«, ha asegurado García.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  4. 4 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  6. 6 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  7. 7 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  8. 8 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  9. 9 Guanarteme levanta otra barricada
  10. 10 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

Sánchez, citado a comparecer en la comisión del &#039;caso Koldo&#039; del Senado el 30 de octubre