Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez este sábado durante la videoconferencia. Moncloa

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno se desplazará Ourense y León tras presidir este sábado por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:16

Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones en Lanzarote para visitar este domingo las zonas más afectadas por la devastadora ola de incendios que arrasa decenas de ... miles de hectáreas y que está teniendo su réplica, igual de intensa, en el tablero político. El presidente del Gobierno se desplazará hasta Ourense y León tras presidir esta misma mañana por videoconferencia el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan estatal de Emergencias y después de telefonear ayer a los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León; Alfonso Rueda, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, para interesarse por la situación crítica de esas comunidades. Ya sobre el terreno, mantendrá diferentes encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, avanzan fuentes gubernamentales.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  3. 3 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  4. 4 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  5. 5 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  6. 6 Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres
  7. 7 Santa Catalina a ojos de un turista: un emblema en deterioro
  8. 8 La ULPGC vuelve al ranking de las mil mejores universidades y la ULL baja un escalafón
  9. 9 El calor no da respiro: los termómetros alcanzan los 34 grados
  10. 10

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios