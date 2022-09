Sánchez exige a Europa reformas ya ante el nuevo corte del gas ruso

Pedro Sánchez inauguraba hoy en Sevilla su campaña para propulsar en la calle 'El Gobierno de la gente' con la que el líder socialista pretente dar aire público a «las muchas» cosas que hace su Consejo de Ministros y contrastarlas con 'la política del no' del PP de Alberto Núñez Feijóo. Pero las crudas consecuencias socioeconómicas de la guerra en Ucrania se han vuelto a colar, oscureciénolo, el mensaje entre la evitación de «los paños calientes» y del «discurso del miedo» en el que el presidente del Ejecutivo pretende recobrar aliento electoral ante el auge en las encuestas de los populares. Sánchez no ha podido eludir el último sobresalto en la crisis desatada por la invasión de la Rusia de Vladímir Putin de la soberanía ucraniana: el corte del gas a Europa adoptado ayer por el Kremlin alegando una fuga de aceite en la planta Nord Stream I justo después de que el G7 acordara poner coto a los precios del petróleo ruso para interferir en las fuentes con las que Moscú financia el conflicto bélico.

El presidente ha prometido que va a «defender» el tejido productivo -es decir, la industria amenazada por los altos costes energéticos y la eventual falta de suministro- y a las «clases medias y trabajadoras» -el mantra de su argumentario político en este contexto de apreturas-, al tiempo que ha urgido a Bruselas a que adopte «las reformas» que su Gobierno lleva «doce meses» reclamando para intervenir el mercado de la energía y embridar su espiral inflacionista agudizada por el ataque «ilegal del autócrata» Putin contra Ucrania. Ante las decenas de militantes socialistas congregados el barrio hispalense de Pino Montano, que han interrumpido en un goteo constante de aplausos la intervención de su secretario general, Sánchez ha querido subrayar que su Gobierno apoya la decisión de los paises más poderosos del planeta de «cortar el grifo» a Putin. Pero a renglón seguido ha venido a advertir de que con iniciativas puntuales y reactivas no basta. Porque es preciso, ha apremiado, que la Unión Europea adopte ya y porque no hay «justificación alguna» para no hacerlo los cambios reguladaores del mercado de la energía para tratar de maniatar así la capacidad de presión de Putin.

En mangas de camisa y -claro- sin corbata, sonriente y queriendo transmitir distensión, calma y confianza, el jefe del Gobierno ha elegido el escenario de la puesta de largo de su campaña con toda la intención. Andalucía, en su primera comparecencia tras la debacle de las izquierdas el 19-J frente a la mayoría absoluta del PP que engrasó las expectativas de cambio de Alberto Núñez Feijóo y precipitó, entre otras cosas, el segundo decreto anticrisis y la remodelación de la ejecutiva del PSOE; Sevilla, el emblema del poder socialista desde la Transición y cuya Alcaldía tendrán que pelear para poderla retener en las elecciones municipales del próximo mes de mayo; y la Comunidad de Propietarios del barrio hispalense de Pino Montano, uno de los más populosos y populares de la capital andaluza, con más de 5.000 viviendas sociales y distinguido por sus movimientos vecinales. Un marco destinado a contraponer al «presidente de la gente» frente «a los agoreros, los cenizos y los tristes» que según el alcalde, Antonio Muñoz, y en alusión a la oposición de derechas, «no tienen cabida» en el fulgor sevillano.

Con un formato de mitin que no pretendía parecerlo y cuyas pretensiones, salvando las distancias, se asemejan al 'proceso de escucha' emprendido por la vicepresidenta Yolanda Díaz, Sánchez ha fijado en la pared los clavos sobre los que piensa golpear en los complicados meses que se avecinan, marcados por las incertidumbres derivadas de la guerra y la inminencia del ciclo electoral de 2023 al que se asoma en desventaja frente a Núñez Feijóo. El presidente ha incidido en que el suyo es «el Gobierno de la gente», el que prioriza las medidas beneficiosas «para todos» y ampara a los más vulnerables, frente a un PP abrazado en crisis anteriores a «los recortes» y a los intereses de las élites de poder. Hoy, ha ido un paso más allá al aseverar que no se trata solo de que «la derecha política, económica y mediática» actúe al unísono -ha acusado- para intentar tumbar medidas de su Gobierno como la conquista de la excepción ibérica en la energía en Bruselas. El dirigente socialista ha aseverado que son «las empresas energéticas» -identificadas con el demonio en esta crisis- «las que llevan de la mano» al PP para oponerse a todo; una denuncia que obvia la abstención de los populares en el segundo plan anticrisis y el puñado de votaciones, como la de la tramitación de la ley de Seguridad Nacional, salvadas por los de Núñez Feijóo ante el rechazo de los socios de investidura de Sánchez.

Sabedor del agujero argumental que le ha abierto el haber asumido la rebaja del IVA del gas del 5 al 21% exigida por los populares desde hace meses, el presidente ha querido subrayar que su Gobierno comenzó ya el año pasado, antes de la contienda en Ucrania, las rebajas impositivas para aliviar la factura del gas. Sabedor, también, de que Núñez Feijóo le golpea por ese flanco, ha recalcado que su Consejo de Ministros es el que aplica «políticas sociales» para aplacar los rigores de la crisis pero también «la resposabilidad fiscal» rebajando la deuda y el déficit en el primer trimestre de este año, cuando añun no había irrumpido la guerra. Y sabedor, por último, de que tiene las encuestas en contra, se ha empleado en presentarse como el referente de «la mayoría» ciudadana frente a «los intereses minoritarios y particulares» que cobija el PP y que cobijan al PP, según ha martilleado.

Sánchez ha dicho ser consciente de «la angustia» y también del «enfado» de una ciudadanía que soportó primero la pandemia y ahora, una guerra inesperada, a la que ha prometido perseverar en lo que ha denominado medidas de «sentido común». Y ha aprovechado para constatar que España recibierá en las próximas semanas las vacunas contra las variantes de la covid 19, con lo que la inmunización de los colectivos «más vulnerables» se reactivará este otoño.