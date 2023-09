Sánchez evita aclarar si ya tiene un pacto con los independentistas por la amnistía

Colpisa Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha evitado desde Nueva York aclarar si cuenta ya con un pacto con los independentistas por la amnistía para conseguir su apoyo en una investidura y ha cargado contra el Partido Popular al acusarlos de no tomarse en serio el proceso de investidura que previsiblemente no logrará la próxima semana y de no asumir el resultado de las elecciones: «La derecha española debe aprender las lecciones del 23J, vuelven siempre a lo mismo».

Sánchez, tras participar en Nueva York en la Asamblea General de la ONU, no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Oriol Junqueras en las que afirmaba que ya había pactado con el PSOE una ley de amnistía. «Hablaré con total franqueza y transparencia sobre cuáles van a ser las lineas maestras de una negociación si el Rey me propone candidato», ha afirmado Sánchez, que asegura que «las conversaciones pueden ser discretas pero los acuerdos son transparentes». «Seré coherente con lo que hemos hecho estos cuatro años, estoy diciendo mucho», ha proseguido. Según el líder del PSOE ahora es el momento de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de llevar semanas, un mes, con la propuesta del Rey sobre la mesa y de no conocer aún sus propuestas para su proyecto de gobernabilidad. «Después de semanas largas, estoy esperando conocerla. Creo que es importante que cumpla con su deber». En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información