Junqueras insiste en que el acuerdo con el PSOE para la Mesa del Congreso incluye la amnistía

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido este miércoles en que los independentistas tienen ya un acuerdo para la amnistía con los socialistas. «Damos la amnistía por descontada», ha reiterado. Según el líder republicano, los secesionistas alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para la constitución de la Mesa del Congreso, que especificaba que se ha de «poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias». Esta misma frase la pronunció ayer a las puertas del Congreso. Por tanto, Junqueras considera que entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión se incluye la amnistía. Es una interpretación que hacen los republicanos del acuerdo para la Mesa, pero en ningún caso aparecía la palabra amnistía.

El Gobierno negó que exista un acuerdo sobre la amnistía y retó al líder de ERC a mostrar el documento que así lo diga. «Si no lo ponía el texto, yo me he de remitir a los textos», ha señalado el ministro de Cultura, Miquel Iceta. «En ese papel dice lo que dice, y no dice lo que no dice», ha rematado. Fuentes republicanas admiten que en el acuerdo para la Mesa no aparece la palabra amnistía, pero a su juicio está de forma implícita. El acuerdo para la Mesa, ha dicho Junqueras, «incluye poner fin a la represión por todas las vías legales necesarias». «Y es evidente que la amnistía es una vía legal y necesaria, y que se incluye en estas vías legales necesarias que el PSOE ya se ha comprometido a hacer», ha reiterado. El presidente de ERC ha participado en un acto celebrado por su partido con motivo del sexto aniversario de la manifestación del 20 de septiembre de 2017, que trató de impedir la entrada de la comitiva judicial a la Consejería de Economía. «Seis años después, seguimos luchando contra los efectos de la represión», ha señalado.

ERC trata de ganar peso en las negociaciones para la investidura, ante el cada vez mayor protagonismo de Puigdemont. Junqueras da por descontada la amnistía con el propósito de que las conversaciones también aborden la autodeterminación. En concreto, exige al PSOE a cambio de la investidura de Sánchez poder defender la autodeterminación en una mesa de diálogo política, así como compromisos en materia de financiación y de traspaso de Cercanías. Junqueras, eso sí, ha advertido de que no van a renunciar a la unilateralidad y no aceptarán que el PSOE les ponga condiciones a cambio de la amnistía como renunciar a presentarse en unas futuras elecciones, mostrar un cierto arrepentimiento o aparcar la unilateralidad.