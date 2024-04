Sánchez dice ahora que ha sido víctima del 'lawfare' desde 2014

El presidente del Gobierno ha ahondado hoy en el mensaje sobre el que sustentó ayer su anuncio de que seguirá en la Moncloa tras cinco insólitos días de retiro y con el objetivo de liderar una batalla por «la regeneración democrática» contra «la máquina del fango», asumiendo la acusación que singularmente ha lanzado el independentismo contra el Estado de Derecho español por supuesta guerra sucia. Pedro Sánchez ha asegurado, en una entrevista en la Ser, que él ha sufrido «lawfare» desde 2014, después de que varios medios de comunicación difundieran el viernes unos audios del excomisario Villarejo con el número dos entonces del Ministerio de Interior Francisco Martínez en el que el primero alentaba sospechas sobre los negocios del suegro de quien era en aquel momento nuevo secretario general del PSOE para intentar perjudicarle. Esas informaciones, no obstante, ya habían sido publicadas en 2022.

Sánchez ha hecho extensivo esta mañana ese presunto 'lawfare' a otros dirigentes políticos como su exvicepresidente, Pablo Iglesias, quien se ha mostrado muy crítico con él por no haber denunciado esas eventuales prácticas irregulares contra el adversario político y ha llegado a acusarle de «hacer el ridículo» por su declaración de ayer en la Moncloa. El jefe del Ejecutivo, que dice haberlo «pasado mal» en su retiro, ha incidido en el relato sobre la imperiosa necesidad de acabar con «los bulos» y «el fango», pero ha seguido sin aclarar qué medidas va a adoptar para ello como le exigen sus socios de izquierda.

Desbloqueo del Poder Judicial

Singularmente, si va forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial que ya frenó Europa. Sánchez insitió en que aceptaron la propuesta «y enésima excusa» de que hubiera una mediación europea para permitir que se desbloqueara pero ha sido imposible, por lo que «si el PP persiste en el bloqueo, el Parlamento necesitará articular mecanismos para poder sacarlo de esta situación tan lamentable. La responsabilidad del Gobierno será renovar el Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto».

Casi 24 horas después de confirmar que sigue al frente del Gobierno, Pedro Sánchez mantiene como un mantra su compromiso de «liderar, no monopolizar, la regeneración democrática» para la que no tiene «todas las respuestas» y que no se puede llevar a cabo «ni en tres días, ni en tres meses, ni en tres años». Sánchez insistió que a lo largo de sus cinco días de retiro en Moncloa se planteó dimitir, pero que ahora «estoy con ánimo apra estos tres años y los que quieran los españoles con sus votos, porque los proyectos políticos son las ganas, las convicciones y los contenidos y si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el líder, mientras tenga ganas. convicción e ideas lo voy a hacer».

«El proyecto del PSOE trasciende a mi persona»

Sobre cómo pretende llevar a cabo esa regenaración democrática que quiere liderar, Sánchez no contó medidas concretas. «Es algo que deben afrontar el Gobierno, el poder legislativo y también de los medios de comunciación. He tomado la decisión de liderar este debate no de monopolizarlo. No voy a poder hacerlo solo», señaló el presidente del Gobierno. «Me gustaría que el Poder Judicial se sumara a esta regeneración y también los medios de comunicación», lanzó un Sánchez que insiitió en que «estos cinco días los necesitaba yo y los necesitábamos todos, también el conjunto de la sociedad», porque ha permitido que se hable «de este fango», que «dice muy buenas cosas de nuestro país y de que estamos ante una oportunidad de abordar el debate y de ser ejemplo en el mundo».

Estos cinco días de reflexión han puesto sobre la mesa el debate de la sucesión dentro del PSOE, alque que ha negado Sánchez porque «el proyecto del PSOE trasciende a mi persona», «El PSOE ha sido objeto de una campaña de acoso infame desde el punto de vista de la formación política y de las personas. Soy el último exponente».