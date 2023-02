Sánchez convierte en boomerang contra Feijóo su apelación a «la gente de bien»

El Gobierno cree haber encontrado en la frase que el martes espetó en el Senado Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez -«deje de molestar a la gente de bien»- un auténtico filón electoral. Un día después de que el líder de la oposición advirtiera al presidente del Gobierno de que la 'ley trans' puede acabar teniendo consecuencias tanto o más graves que las de del 'solo sí es sí' para muchas personas, sobre todo niños, y colocara esa apostilla, tanto el jefe de la Ejecutivo como algunas de sus ministras la emplearon en la sesión de control en la Cámara baja para acusar a los populares de conservadurismo y elitismo.

El primero en hacerlo fue el propio Sánchez en su contestación a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra. La también secretaria general de su partido reprochó que en el Gobierno se produzcan dimisiones «por los trenes» y no por las «víctimas de agresiones sexuales» y lanzó al presidente una pregunta: «¿De verdad cree que su gobierno está a estas alturas sumando algo?». Sánchez aprovechó para poner una vez más encima de la mesa sus políticas sociales y económicas.

«Este Gobierno ha sumado con los trabajadores subiendo el SMI, aprobando la reforma laboral; ha sumado con los profesionales sanitarios dedicando mil millones para la atención primaria; ha sumado con las mujeres aprobando la ley de interrupción voluntaria del embarazo; con el colectivo lgtbi; con los pensionistas actualizando sus pensiones ... Y nos gustaría sumar también con ustedes pero para eso necesitan volver al redil de cumplir con la Constitución», dijo para a continuación remachar: «Cuando ustedes votan que no al SMI es porque interpretan que sus beneficiarios no son gente de bien, cuando rechazan actualizar las pensiones conforme al IPC es porque consideran que los pensionistas no son gente de bien. Y cuando se oponen a los gravámenes a las entidades financieras y a la banca es porque creen que esa sí es gente de bien. ¡Qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es!», ironizó.

También la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y la ministra de Jsuticia, Pilar Llop, recurrieron a la expresión de Feijóo. La primera lo hizo para responder a las críticas del diputado Guillermo Mariscal ante la escasa eficacia de las soluciones puestas en marcha por el Gobierno para abaratar la factura energética. Ribera desdeñó reproches del parlamentario popular como el de que, después de que Argelia cerrara el mayor de sus gaseoductos a España como consecuencia del giro en la tradicional posición sobre el Sáhara, se haya tenido que comprar por primera vez gas a Rusia (un quinto del consumido en enero) y cuestionó el conocimiento de los dirigentes populares sobre la materia.« Se ve que están muy concentrados en la defensa de la gente de bien más que en la defensa de los consumidores energéticos», ironizó.

Llop, por su parte, replicó a una pregunta de la diputada Macarena Montesinos, crítica con la afirmación de la ministra de Igualdad de que la responsabilidad de las rebajas de penas a agresores sexuales es de los jueces que las determinan. «Me sorprende el repentino interés del PP por el feminismo cuando han mantenido un recurso a la ley del aborto 13 años, 13 años para reflexionar y no lo han retirado. Será porque las mujeres no son gente de bien», adujo.

Los populares, sin embargo, también contraatacaron. Mariscal advirtió de que quien seguro que no es «gente de bien» es el ya exdiputado socialista canario Tito Berni, detenido el lunes por su presunta implicación en una operación antifraude que investiga 'mordidas' en la gestión de ayudas a productores alimentarios. Y Montesinos recordó que ese exparlamentario «se beneficiaba de los servicios de mujeres explotadas» (según la Guardia Civil 'compraba' a los empresarios, entre otras cosas, con fiestas en un club de alterne). «Sobre su conciencia recaerán esas más de quinientas rebajas de condenas por el desastre de su ley», dijo, además, tras acusar al Gobierno de «falso feminismo» y volverle a echar en cara al PSOE que no quiera forzar un adelanto del pleno para el debate de toma en consideración de la iniciativa de la reforma la ley del 'sí es sí' para la que el PP ya han tendido su mano.