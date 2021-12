Sánchez apela al «sentido común» en el conflicto lingüístico en Cataluña Afirma ante el congreso del PSC que al lengua es «un vehículo para la convivencia» y no para el enfrentamiento

Pedro Sánchez ha defendido este domingo el recurso «al sentido común» en el conflicto abierto en Cataluña por el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas. «La lengua –ha subrayado- es un formidable vehículo para el entendimiento y la convivencia», y los socialistas no se van a mover de esa posición porque es «la mayoritaria» en la sociedad catalana.

El líder del PSOE ha clausurado en Barcelona el congreso extraordinario del PSC que ha elegido a Salvador Illa como primer secretario del partido y a su antecesor, Miquel Iceta, como presidente. Hasta ahora, no se había pronunciado en el debate abierto tras la sentencia judicial que obliga a los centros educativos catalanes a impartir el 25% de las asignaturas en castellano, y aunque no se ha metido en la polémica sobre la ejecución del fallo de los jueces, ha reclamado que no se abran nuevas heridas en la sociedad catalana.

Ha rechazado «cualquier tipo de acoso, venga de donde venga», en referencia a los ataques recibidos por la familia de la menor de la localidad barcelonesa de Canet de Mar que reclamó para su hija la enseñanza con los cánones fijados por los tribunales. Ha defendido asimismo que la postura del PSC es la «de la mayor parte de la sociedad». Esto es, adecuar un modelo lingüístico aprobado hace 40 años a las circunstancias actuales, sin dogmatismos y sin revanchas.

Sánchez ha anticipado que ante estos criterios, «los excluyentes» de Cataluña, es decir las fuerzas independentistas, dirán que el PSC «ha perdido su carácter catalanista», mientras que «la derecha española» denunciará que «el sanchismo se ha echado en manos del soberanismo». Pero es que la de los socialistas, ha señalado, es la posición del «sentido común», la de la «mayoría» de la sociedad en Cataluña, la de «la convivencia».

Las identidades de los ciudadanos, ha proseguido, «no son excluyentes, suman y multiplican en una sociedad. Y en Cataluña, uno se puede sentir «catalán y español» sin que ese sentimiento tenga que ser motivo de confrontación. «No se trata –ha rematado- de compartir soberanías pequeñitas».

Urbanidad

El líder del PSOE también ha tenido un recuerdo para el líder de la oposición, al que ha pedido «un mínimo de urbanidad y buena educación» en el debate. Pablo Casado en la última sesión de control al Gobierno del pasado miércoles le emplazó a «qué coño tiene que pasar» en este país para que el jefe del Ejecutivo asuma responsabilidades políticas.

Se ha vuelto a quejar de la «nula» colaboración de la oposición para respaldar «los avances» impulsados desde su Gobierno sean los que sean. Pero no es extraño, ha apuntado, porque «la derecha siempre falla, y ahora más porque tiene a la ultraderecha a su lado». Ya en plan condescendiente, ha pedido «paciencia con ellos porque llevan mal esto de la oposición».