Sánchez accede a reunirse con Aragonès para intentar zanjar la crisis del espionaje

Pedro Sánchez se reunirá en los próximos días con Pere Aragonès para tratar de zanjar la crisis abierta por el espionaje con el malware israelí 'Pegasus' a políticos, activistas, abogados y periodistas independentistas, según han trasladado fuentes de la Moncloa que aún, sin embargo, no hablan de fechas concretas.

El presidente del Gobierno y el de la Generalitat se vieron este viernes por primera vez las caras desde que hace casi tres semanas estalló la polémica, en el marco de la reunión anual del Círculo de Economía en Barcelona, justo el día después de que la directora del CNI revelase ante la comisión de secretos oficiales del Congreso que el dirigente republicano fue objetivo de los servicios de inteligencia españoles, que intervinieron su móvil con autorización judicial en 2019.

Ambos departieron por espacio de cuatro minutos a la entrada del hotel donde se celebra el evento, mientras esperaban a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, galardonada por el Círculo de Economía. Y, según informó con posterioridad el Gobierno, el jefe del Ejecutivo trasladó a Argonès que «hay que resolver la situación» y ambos se emplazaron a concertar una reunión; algo que llevaban demandado el presidente catalán desde el mismo día en el que 'The New Yorker' desveló que los teléfonos de más de sesenta independentistas habían sido infectados con Pegasus. Ayer la directora del CNI solo reconoció como intercepciones propias 18, todas autorizadas por un juez, en el marco de las investigaciones a la plataforma Tsunami Democràtic.

Sánchez, que intervino en la clausura de esta edición del encuentro del Cercle , también insistió al presidente de la Generalitat, de acuerdo con las citadas fuentes, en que es necesario «pensar en los catalanes». A pesar de que su discurso posterior ante los empresarios estuvo centrado en la economía, de hecho, también aprovechó para reclamar de manera indirecta al Govern que no rompa relaciones con el argumento de que es preciso «avanzar» en la vía del diálogo.

Sánchez quiso con una declaración de intenciones, en la que mostró un «profundo respeto» y «consideración» por Cataluña, su sociedad y sus instituciones. «Querido president», afirmó la inicio de la alocución. Lo dijo, un día después de que la directora del CNI trasladara en la comisión de secretos oficiales que 18 dirigentes independentistas fueron espiados, con autorización judicial, entre ellos, el presidente de la Generalitat.

Ante la mirada de Aragonès, que le saludó a la entrada del acto y asistió a la conferencia desde la primera fila de invitados, el presidente del Gobierno reiteró, además, su « firme voluntad» de seguir «avanzando» en el diálogo y la negociación. «No hay propósito más noble», ha dicho que trabajar por la convivencia y para que la ciudadanía, en un momento tan complejo como el actual, lleno de «turbulencias», según dijo, viva «sin rupturas». «Hay que avanzar gracias al diálogo y el acuerdo, huyendo de la confrontación estéril» y apelando a la «unidad», reiteró. «Las turbulencias se superarán», se conjuró.

Sánchez tendió la mano a Pere Aragonès, pero evitó de manera explícita el asunto espinoso que enfrenta a los dos gobiernos como es el del espionaje. El Gobierno mantiene su apuesta por el diálogo con el Govern y con la agenda del reencuentro, pero en cambio el Ejecutivo catalán decretó días atrás que congelaba las relaciones con la Moncloa y mientras no haya explicaciones claras por parte del presidente del Gobierno, no haya ceses de calado y una comisión de investigación, en la parte catalana no tienen intención de dar por concluida la crisis, que amenaza la estabilidad parlamentaria del Gobierno.

Fuentes del Govern aseguró que el encuentro y la conversación entre los dos presidentes fue «protocolaria» y «no reconduce nada». «La situación es muy grave, hay que verse cara a cara», le trasladó el presidente catalán.

Von der Leyen, mientras, llamó también a la «unidad» para hacer frente a los desafíos de la pandemia, la crisis económica y la guerra de Ucrania. y señalo que estamos ante el «momento» de Europa. «La UE debe tomar parte por la dignidad humana y la democracia», aseguró en relación a la invasión rusa.