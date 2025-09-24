Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
La ministra de Defensa, durante una visita a la base de Morón. EP

El avión de Robles que viaja a Lituania sufre «perturbaciones» en el GPS cerca de Kaliningrado

Se trata de interferencias en el sistema de geolocalización, un episodio habitual cuando se pasa por el enclave ruso del Báltico

Mateo Balín

Mateo Balín

Enviado especial a Vilna

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:23

El avión que transporta a la ministra de Defensa Margarita Robles a Lituania, donde tiene previsto visitar al destacamento aéreo integrado en una misión de la OTAN ... en el flanco este, ha sufrido un intento de «perturbaciones» del sistema de geolocalización GPS a su paso por las proximidades de Kaliningrado, territorio ruso fronterizo con Polonia y Lituania con salida al mar Báltico.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  2. 2 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  3. 3 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  4. 4 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  5. 5 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  6. 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  7. 7 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  8. 8 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Enjambre de 22 terremotos en Tenerife: es «peculiar» porque es una zona nueva

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El avión de Robles que viaja a Lituania sufre «perturbaciones» en el GPS cerca de Kaliningrado

El avión de Robles que viaja a Lituania sufre «perturbaciones» en el GPS cerca de Kaliningrado