Rufián, contra Junts por contactar con Rusia: «Eran señoritos que se creían Bond»

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha despachado este martes a gusto contra el entorno de Carles Puigdemont, a cuenta de los contactos que mantuvieron sus enviados con el Kremlin, y ha provocado un nuevo incendio en el independentismo, con amenazas incluso de romper el Gobierno catalán.

Rufián, esta mañana en el Congreso, se ha desmarcado por completo de los movimientos que el jefe de la oficina que tiene Puigdemont como expresidente de la Generalitat, Josep Lluís Alay, realizó con Rusia para buscar apoyos para la independencia de Cataluña. «Son señoritos que se paseaban por Europa pensando que eran James Bond», ha afirmado el dirigente republicano. El foco está puesto en Josep Lluís Alay, estrecho colaborador del expresidente del Govern, y en el propio Puigdemont, quien en junio de 2019 se vio en Suiza con un supuesto espía ruso, según 'El Periódico'.

El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada investigar la supuesta injerencia rusa en el proceso independentista, como vía de desestabilización de la UE. «No nos representan. Nunca ha sido nuestra política reunirnos con sátrapas», ha afirmado Rufián, en línea con la posición del actual Gobierno catalán, encabezado por Pere Aragonès, que ha cerrado filas con la UE y con Ucrania.

Enorme frivolidad

Según el diputado de Esquerra, los contactos del entorno de Puigdemont con el Kremlin son de una «frivolidad enorme». «Solo querían hacerse un selfie en según qué despachos. Creo que las explicaciones las deben dar ellos», ha afirmado. «Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan. Y me estoy conteniendo», ha rematado. Sus palabras han provocado una nueva guerra entre ERC y Junts, que chocan casi a diario. El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha llamado «ignorante» y «miserable» al diputado republicano y le ha acusado de ser el «portavoz oficial de las cloacas del Estado». «Así no, Gabriel Rufián», ha asegurado.

El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha trasladado su malestar al presidente Aragonès y le ha preguntado si la posición de Rufián la comparte todo ERC. Desde el entorno del expresidente de la Generalitat ven «odio y resentimiento» en las declaraciones del republicano. El dirigente de Junts, Héctor López Bofill, muy próximo a Puigdemont, ha asegurado que las palabras de Rufián pone cada vez más difícil la continuidad del Govern de la Generalitat. «Hay un límite de deslealtad que no se puede asumir», ha señalado.

Desde el Gobierno catalán, la portavoz Patricia Plaja, se ha desmarcado de la oficina que dirige Alay. Sobre los movimientos y los contactos que pudo hacer el director de la oficina del expresidente, la administración catalana ha asegurado que ese despacho, aunque recibe fondos públicos, es «autónomo» respecto a la acción de gobierno del Ejecutivo autonómico y que tiene sus propias partidas presupuestarias.

El Govern de Aragonès también se ha desmarcado de las palabra de la exconsejera Clara Ponsatí, que dijo que la independencia es tan importante como para valer la vida de una persona. «Nada justifica los actos violentos, ni una muerte», ha afirmado Plaja. «El objetivo de la independencia debe lograrse por vías pacíficas y democráticas. Así se está haciendo y así se hará. No se hará ningún tipo de apología de la violencia«, ha rematado.