Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 12 de octubre de 2025
Los Reyes y la princesa de Asturias saludan al presidente del Gobierno en la recepción de 2024. Efe

Los Reyes presiden hoy la recepción por la Fiesta Nacional con los alcaldes de los pueblo afectados por la dana entre los invitados

El gesto reafirma su compromiso personal con las víctimas de la catástrofe y la reconstrucción de la zona

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 06:04

Comenta

Medio centenar de alcaldes de las principales localidades afectadas hace apenas un año por la dana estarán este domingo en la recepción oficial que se ... celebra en el Palacio Real invitados por los Reyes en representación de los afectados por una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España. Un gesto que subraya el compromiso personal de Felipe VI y la reina Letizia con las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas de la que han estado muy pendientes a lo largo de estos meses.

