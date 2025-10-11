Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Abasacal presencia el desfile del 12-O de 2024. EP

Abascal dará plantón al Rey en el desfile del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto»

El líder de Vox no acudirá por primera vez a la tribuna de autoridades y seguirá la parada militar «desde la calle»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:54

Comenta

Santiago Abascal no asistirá este domingo al palco de autoridades para seguir el desfile militar del 12-O y lo seguirá, en cambio, «desde la ... calle». En Vox justifican el plantón al Rey alegando que su presidente «no quiere blanquear al Gobierno corrupto», en referencia a Pedro Sánchez y otros ministros de su Gabinete que sí estarán en la tribuna.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet lanza una advertencia sobre el fin de semana en Canarias
  3. 3 Nueva detención en la operación Íncubo, que investiga la explotación sexual de menores
  4. 4 El detenido por la agresión en Rafael Cabrera queda en libertad provisional al no comparecer la víctima
  5. 5 La Guardia Civil detiene al autor de un robo con violencia a un taxista en Vecindario
  6. 6 Lágrimas y sufrimiento de Jeremía Recoba, que podría decir adiós a la temporada de la UD Las Palmas
  7. 7 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  8. 8 Un hombre es detenido por robar dos días seguidos en la misma tienda de ropa de Triana
  9. 9 Los bomberos se encadenan en el Ayuntamiento: «No es una huelga, es desesperación»
  10. 10 Teodoro Sosa: «Espero que haya sensatez en Valsequillo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Abascal dará plantón al Rey en el desfile del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto»

Abascal dará plantón al Rey en el desfile del 12-O para «no blanquear al Gobierno corrupto»