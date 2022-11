Reyes Maroto será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid. La dirección del PSOE había tomado desde hace más de un mes la persona elegida para intentar ganar una plaza tan complicada como la de la capital de España, en la que no gobierna desde 1989. Desde hace semanas se sabía que sadría del Gobierno y el pasado martes el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, terminó de apuntalar las sospechas que desde hacía días recorrían el partido con otra clave: será mujer.

Las posibilidades de que los socialistas -hoy cuarta fuerza municipal por detrás de Más Madrid, PP y Ciudadanos- logren un resultado que les permita hacerse con la alcaldía son remotas y en Ferraz no lo niegan a pesar de sostener que el popular José Luis Martínez Almeida es «vulnerable». En las últimas décadas, los sucesivos líderes nacionales del partido han apostado siempre por perfiles con algún tipo de tirón mediático, algunos tan desconcertantes como el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, la elección de Sánchez en los comicios de 2019 y el mayor fiasco electoral hasta la fecha. Ahora, de la mano del propio Lobato, el objetivo es otro: situar al frente del partido alguien que esté dispuesto a competir en la larga distancia.

La apuesta es, en realidad, similar a la de la comunidad. El PSOE de Madrid tiene poco que hacer frente a una Isabel Díaz Ayuso que no solo no pierde fuelle sino que se está viendo beneficiada por la caída de Vox, pero el objetivo para Lobato no es tanto ganar los comicios del 28 de mayo como sentar las bases de un proyecto a más largo plazo. «La persona elegida -insistían hace unos días fuentes de la dirección- está muy vinculada con Madrid, ha estado dispuesta a trabajar por el partido siempre que se le ha pedido y está dispuesta a dedicar los próximos diez o quince años a esta tarea».

Con la candidatura de Reyes Maroto, que ya fue presentada como número dos de Ángel Gabilondo en las elecciones convocadas por Ayuso en 2021, Sánchez está obligado a hacer ajustes en su Gobierno (también está prevista la marcha de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para competir por Las Palmas) pero fuentes socialistas insisten en que esa crisis en el Ejecutivo puede esperar incluso hasta principios de 2023. Eso permitirá a ambas ministras aprovechar una plataforma que les otorga mucha visibilidad, como en su momento hizo Salvador Illa de cara a las elecciones catalanas de febrero del pasado año.