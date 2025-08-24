Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un puesto de mando en Ourense. EP

La respuesta a los fuegos tras la dana reabre el debate sobre la gestión de emergencias

Gobierno y PP se enzarzan por la falta de previsión y el vacío normativo con la mirada puesta en el nuevo ciclo electoral

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:10

Diez meses después de la dana que causó 228 muertos en Valencia, el papel del Gobierno central y de las comunidades en la extinción de los incendios ... se ha convertido una vez más en el principal punto de fricción entre el PSOE y el PP. Lo que comenzó como un choque por las competencias en la gestión de la emergencia ha escalado ya hacia la búsqueda de responsabilidades. Aunque los dos grandes partidos exhiben públicamente su voluntad de «colaboración» ante la crisis, que está golpeando España y batiendo los récords de hectáreas quemadas de las últimas tres décadas, lo cierto es que la batalla política no dará tregua con el inicio del curso a la vuelta de la esquina y alimentada por ciclo electoral que se abre en 2026 con autonómicas en Castilla y León y Andalucía.

