Descienden a 13 los incendios forestales activos y solo uno «desfavorable» en León En la localidad berciana de Igüeña la orografía dificulta el acceso de los equipos terrestres al frente activo más peligroso. En Castilla y León siguen siete fuegos graves, cuatro en Galicia y uno en Asturias

Un bombero forestal ayer por la noche en la localidad de Argayo del Sil (León), que ha sido desalojada.

Mateo Balín Sábado, 23 de agosto 2025, 12:09 | Actualizado 12:40h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió este sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios forestales, al que ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los representantes de las instituciones integradas en el organismo han informado sobre la situación de las labores de extinción de los 13 incendios que siguen activos en distintas comunidades autónomas en situación operativa 2, es decir, el nivel que indica un riesgo directo para la población y activa medidas urgentes de protección civil.

De los fuegos más preocupantes, Castilla y León registra ocho incendios en las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, uno en Asturias y cuatro en Galicia, en Ourense y Pontevedra. El incendio de Jarilla (Cáceres) se mantiene activo, pero en Situación Operativa 1, mientras el de Vilaboa (Pontevedra) ha pasado a Situación Operativa 0.

Los fuegos de Ourense (Oimbra y Larouco) han presentado una evolución favorable, así como los de León (Yeres y Barniedo de la Reina) y el de Zamora (Porto). El único que continúa avanzando "de manera desfavorable" es el de Igüeña (León) porque la orografía dificulta el acceso de los equipos terrestres intervinientes en el frente activo más peligroso, el del norte.

Las condiciones meteorológicas este sábado, con un moderado aumento de temperaturas y vientos flojos que serán moderados por la tarde, "no serán desfavorables para las labores de extinción", según el CECOD. Todas las brigadas del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) siguen operando en ocho de los incendios activos, así como 40 medios aéreos que realizan misiones de descarga a diario.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) actúa en siete frentes activos de nivel dos, en los que concentra el despliegue de 1.200 efectivos, que cuentan con el apoyo de otros 850 militares de otras unidades de los tres ejércitos. Por su parte, Policía Nacional y Guardia Civil han ajustado su despliegue ante la desescalada que se ha producido en Extremadura. Los efectivos centran su misión en la protección de las poblaciones confinadas, así como en el realojo en aquellos puntos en los que ha desaparecido el riesgo para la ciudadanía. Este viernes no se registró evacuación alguna.

Colaboración autonómica

Respecto a los medios autonómicos, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias coordina la incorporación de estos equipos a las labores de extinción. En estos momentos, siguen desplegados siete helicópteros, seis aviones-cisterna y 17 grupos de bomberos procedentes de Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Melilla, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, así como el SAMU Emergencias de Andalucía.

Del mismo modo, medios de ocho países europeos operan en los distintos incendios bajo la coordinación de Protección Civil: 20 bomberos forestales procedentes de Grecia se han desplegado en Asturias y un equipo de Alemania que actuó en Extremadura se traslada hoy a Zamora. Los helicópteros de la República Checa y Eslovaquia que se desplegaron en Extremadura operan este sábado en León y el equipo de bomberos que trabaja empotrado en la UME vuelve este sábado a León tras el desplazamiento urgente a Galicia.

Igualmente, los dos aviones-cisterna de Italia que se han activado en distintos puntos de Castilla y León retornan hoy a su país. Y desde hace varios días mantienen su despliegue en los distintos incendios activos dos helicópteros de Países Bajos (en León), 26 bomberos de Finlandia (Ourense), un equipo de bomberos de Francia (León), de Andorra (Asturias) y 51 agentes forestales terrestres de Rumanía, destinados en Galicia.

Las investigaciones policiales sobre el origen de los distintos incendios registrados, desde el pasado 1 de junio y hasta las 24:00 horas de este viernes, arrojaron el siguiente balance: 42 detenidos y 132 investigados.