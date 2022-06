El PP reitera que presentará una propuesta para el CGPJ tras las andaluzas

La esperanza para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las elecciones andaluzas del próximo domingo se mantiene intacta. Al menos eso es lo que transmiten desde la dirección nacional del Partido Popular, que trabaja en una propuesta de «regeneración» del órgano de gobierno de los jueves tras tres años y medio de interinidad, récord en democracia.

En las últimas semanas, el PP ha justificado este calendario argumentando que hay que «enfriar el nivel de crispación que ha provocado el Gobierno» y esperar a que pasen los primeros comicios autonómicos con Alberto Núñez Feijóo como presidente popular. «Tenemos vocación de llegar a un acuerdo», confirman fuentes de su equipo.

Con el objetivo de recoger las inquietudes del sector de la Justicia, Esteban González Pons, negociador del PP, ha llevado a cabo una ronda de contactos con asociaciones judiciales antes de reanudar el proceso de renovación del CGPJ con el PSOE, en la figura del ministro Félix Bolaños.

El PP de Pablo Casado había venido exigiendo una reforma legal para que sean los jueces quienes designen directamente a 12 de los 20 vocales, como requisito previo a pactar la renovación alegando que era la tesis que demandaban las instituciones comunitarias y europeas. Es un planteamiento que no rechaza el PP de Feijóo, que cree que es «positivo» hacer caso a las recomendaciones. No obstante, en Génova asumen que la reforma no llegará antes de que esta negociación llegue a puerto.

De lo que salga de estas reuniones depende también la renovación de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo mandato concluyó este domingo. Se trata del presidente Pedro González-Trevijano, del vicepresidente Juan Antonio Xiol y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. En su día, González-Trevijano y Narváez fueron los dos propuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que Xiol y Martínez-Vares fueron los nominados por el CGPJ. Si se consuma la renovación habrá un cambio también en las mayorías, pasando a dominar los plenos de la corte de garantías el denominado sector progresista.

Con este panorama, este lunes comienza una visita a España de tres días la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, quien prevé encuentros con responsables del Gobierno y del Poder Judicial para realizar un informe de situación que se publicará en julio.