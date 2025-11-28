Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

José Luis Abalos entrando en el Tribunal Supremo antes de ser enviado a prisión, ayer. EP

Rato, Bárcenas, Junqueras, Villar, Aldama, Cerdán y ahora Ábalos y Koldo: los presos VIP de Soto del Real

La prisión madrileña ha albergado a internos ilustres de la política, la economía o el deporte, que entre sus rejas han trabado improbables amistades

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:55

Comenta

Si los muros de Soto del Real hablaran, contarían historias de hombres poderosos que llevados por la codicia acabaron cayendo en el abismo. Por su ... patio han paseado personajes que quizá solo meses antes protagonizaban los titulares de los periódicos y en sus celdas han dormido cargos públicos que en algún momento tuvieron el mundo en sus manos. Los últimos que, a su pesar, han recorrido los 40 kilómetros que separan el Tribunal Supremo de la cárcel madrileña han sido el antes todopoderoso ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y su no menos todopoderoso asesor Koldo García. Pero antes que ellos, otros muchos VIP hicieron ese mismo camino de perdición.

