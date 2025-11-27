Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos llega al Supremo este jueves para la vistilla de medidas cautelares Eduardo Parra / Europa Press

Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión

El exministro y diputado comparece ante el juez Puente que debe acordar si modifica o no las medidas cautelares tras los 24 años de prisión que le pide Anticorrupción por el caso de las mascarillas

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

El exministro y diputado José Luis Ábalos ha llegado esta mañana poco después de las 9 horas al Tribunal Supremo para comparecer en la vista ... convocada por el juez instructor para revisar sus medidas cautelares y, en consecuencia, decidir si le envía a prisión provisional. La misma situación para su exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García, que ha sido citado a partir de las 12:30 horas una vez que su abogada concluya su presencia en la declaración del empresario Víctor de Aldama, que tendrá lugar a menos de 200 metros en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  2. 2 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias
  3. 3 Averigua qué alcaldes de Canarias cobran más
  4. 4 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  5. 5 La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
  6. 6 La noche de Reyes de Triana se apaga a medianoche este año: se recorta una hora y media
  7. 7 Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo»
  8. 8 Dos accidentes en la GC-3 dejan tres heridos y retenciones en las dos direcciones
  9. 9 El Cabildo recupera la llaves de La Cilla de Artenara
  10. 10 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión

Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión