Ángel Víctor Torres y Salvador Illa Efe

«¡No hay puta manera con Illa!»: Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama

En otoño de 2020 la negativa del exministro de Sanidad para contratación de antígenos a la empresa de la trama sacó de sus casillas al expresidente canario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

Ángel Víctor Torres amagó en pandemia con recurrir a la ayuda de José Luis Ábalos y del mismísimo Pedro Sánchez para acabar con la oposición ... del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a que el Gobierno canario -por su cuenta y sin coordinación con el Ejecutivo central o el resto de comunidades- se hiciera en otoño de 2020 con test de antígenos. El afán de actual de Política Territorial por movilizar incluso al presidente del Gobierno era por favorecer a Eurofins Megalabs, empresa de un socio de Víctor de Aldama, la misma compañía que el comisionista de la trama Koldo le había recomendado en una cena en julio en Madrid de ese mismo año a la que, además de Torres y De Aldama, acudieron José Luis Ábalos y Koldo García.

