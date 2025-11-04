Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Así fue la comparecencia de Ángel Víctor Torres tras el informe de la UCO

Torres niega que haya «nada delictivo» tras los informes de la UCO y demandará a Aldama

La UCO ha evidenciado en su informe la relación del ministro con Koldo García y Aldama

C. P. S.

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, niega que haya «nada» tras los informes de la UCO que lo acusen de alguna actuación delictiva ... y ha denunciado que «ha sufrido un ataque difamatorio» durante estos meses en los que se ha hablado del informe conocido esta semana, en el que se recogen conversación de Torres con el conseguidor de la presunta trama corrupta. «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada». El ministro, además, ha señalado que «a diferencia de otros informes de la UCO, no hay ninguna petición al juez para que investigue una actuación delictiva».

