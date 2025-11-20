Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita por dos años
Jordi Pujol y su hijo Oriol, en una imagen de agosto de 2024. EP

Pujol solicita a la Audiencia Nacional no ser juzgado

Su defensa alega el informe forense que concluye que no está en condiciones por su estado de salud para afrontar un juicio

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

El abogado de Jordi Pujol ha hecho un último intento antes del inicio del juicio para tratar de que el expresidente de la Generalitat pueda ... evitar ser juzgado y quede exculpado como consecuencia de su delicado estado de salud.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Onalia Bueno llama a la insurrección: pide a los propietarios de viviendas vacacionales que no hagan caso a Turismo
  2. 2 Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar, Gran Canaria
  3. 3 Absuelven a Suso Olivares al no quedar acreditado que las relaciones sexuales fueran sin consentimiento
  4. 4 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  5. 5 El bronco pleno de la basura: una emergencia sanitaria entre acusaciones de machistas, ausentes, ineptos y tránsfugas
  6. 6 Muere el abogado Andrés Fermoso Labra
  7. 7 Antiviolencia propone multas de 600 euros a 10 aficionados de la grada Naciente por consumo de alcohol
  8. 8 El brote de sarampión se expande: 26 casos confirmados en Gran Canaria, Tenerife y La Palma
  9. 9 La Aemet enciende los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana por la acumulación de lluvia
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 20 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Pujol solicita a la Audiencia Nacional no ser juzgado

Pujol solicita a la Audiencia Nacional no ser juzgado