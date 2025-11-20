Pujol recibirá el alta por la neumonía este viernes

Los médicos que atienden a Jordi Pujol, ingresado en un hospital de Barcelona desde el domingo pasado por una neumonía, confían en darle el ... alta este mismo viernes. Su evolución es favorable, según ha asegurado su médico personal, Jaume Padrós, que ha señalado que el expresidente de la Generalitat deberá seguir el tratamiento en su casa y permanecer convaleciente. En un principio, estaba previsto que recibiera hoy mismo el alta, pero Padrós, por «prudencia» con un paciente de 95 años, ha insistido en la Ser en que deberá permanecer un día más bajo vigilancia médica en el centro hospitalario.

El médico personal del exmandatario ha sido claro y contundente respecto al juicio que arranca el lunes en la Audiencia Nacional. Antes del inicio, el tribunal ha convocado una vista previa para determinar si el fundador de Convergència está apto de ser juzgado. Según Padrós, no lo está. Pujol quiere declarar, según afirmó su hijo días atrás. Pero el galeno ha señalado que no está en condiciones de declarar, ni in situ en la Audiencia Nacional ni por vía telemática. No puede ser juzgado, a su juicio, porque no está capacitado para someterse a un interrogatorio como consecuencia del «trastorno cognitivo» que padece.

El informe de los forenses asignados por la justicia que le han examinado, tras la petición de su defensa, ha concluido que no está en condiciones de ser juzgado. Hace tres años sufrió un ictus y tiene marcadores de alzhéimer. Su médico no entiende que tenga que comparecer este próximo lunes y ha pedido respeto a la dignidad de la persona.

«Quiero pensar que todo esto se hará de forma cerrada y no pública aunque todo este juicio sea público, pero creo que el respeto por la dignidad de las personas está por encima de cualquier otra coincidencia y pido que esto esté presente porque, más allá de la condición de presidente de la Generalitat, es un ser humano», ha rematado.