Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a días antes de su juicio
Está previsto que el expresident de la Generalitat de Cataluña se siente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional en una semana
C. P. S.
Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:38
El expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona como consecuencia de una ... infección pulmonar, una neumonía, según ha adelantado Catalunya Radio este domingo, 16 de noviembre.
Una complicación médica que se produce una semana antes de que comience el juicio en el que será juzgado por su presunta fortuna oculta. El expresident de la Generalitat ya iba a enviar, antes de que fuese ingresado en el hospital, a la Audiencia Nacional un informe médico elaborado por un forense sobre su estado de salud para que los magistrados valorasen su estado de salud y decidiesen si puede ser juzgado.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión