Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Efe

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a días antes de su juicio

Está previsto que el expresident de la Generalitat de Cataluña se siente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional en una semana

C. P. S.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:38

Comenta

El expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona como consecuencia de una ... infección pulmonar, una neumonía, según ha adelantado Catalunya Radio este domingo, 16 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  3. 3 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  4. 4 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Los salarios de Canarias no crecen al ritmo de su economía y ya son los más bajos de toda España
  8. 8 La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria ya honra la memoria de Jerónimo Saavedra
  9. 9 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander
  10. 10 Un inerte Granca se estrella ante sus complejos (78-92)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a días antes de su juicio

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a días antes de su juicio