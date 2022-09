Puigdemont, increpado y golpeado por una persona en Viena: «A prisión»

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado este viernes que ha sido golpeado e increpado por una persona en el aeropuerto de Viena. Puigdemont ha viajado esta semana a la capital austriaca, donde ha pronunciado una conferencia sobre la situación política catalana en una universidad del país centroeuropeo.

Según su propio relato, ha recibido un golpe en la espalda de alguien que al pasar le ha gritado: «A prisión», en castellano. Ha añadido que el individuo se ha ido corriendo sin «tener la valentía de dar la cara». A su juicio, el golpe es una muestra de la «molestia» que ocasiona en algunos la buena acogida que asegura haber recibido en Austria, donde reivindicó la declaración unilateral de independencia de 2017. No es necesario «convocar un nuevo referéndum ni una nueva declaración de independencia», dijo ya que considera que sigue vigente la que él mismo realizó en el Parlament en 2017.

Puigdemont ha denunciado también maniobras para que no pudiera pronunciar la conferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, ha señalado en Twitter que por ley tiene derecho a llevar escolta. «¿Qué se pretende privándole de tal derecho?», ha preguntado. Este no es el primer incidente que tiene Puigdemont en un aeropuerto. En el de Copenhague, una persona, con una bandera española, le increpó y le retó a que besara la bandera. El expresidente de la Generalitat lo hizo y aseguró que no tenía ningún problema con España.