Sánchez reta al PP a romper lazos con Vox en toda España

El debate abierto el lunes por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sobre la necesidad de que el PSOE se abstenga en la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León sigue vivo. El primer edil de León, el también socialista José Antonio Díez, se sumó hoy a la idea de que su partido debería ser proactivo a la hora de impedir que Vox logre por primera vez asiento en un gobierno regional. Pedro Sánchez y el candidato autonómico, Luis Tudanca, lo descartan. Sin embargo, este martes el presidente del Gobierno evitó cerrar por completo la puerta a ese escenario y retó al PP a dar un paso al frente si de verdad lo quiere.

Sánchez aprovechó su respuesta en la sesión de control en el Senado al portavoz popular, Javier Maroto, para lanzar un órdago: «Si quiere pedir la abstención del PSOE, explique el por qué quiere la abstención del PSOE, explique el por qué Vox es un peligro para la democracia y que hay que poner un cordón sanitario, pero haga una cosa previa con todos aquellos Gobiernos que están pactando con la ultraderecha, díganles que rompan sus acuerdos», dijo en alusión a Ejecutivos como los de Madrid, Andalucía o Murcia, a los que, en mayor o menor medida, el partido de José Abascal da apoyo externo .

Su intervención estuvo en línea con lo que ya había planteado a primera hora de la mañana el portavoz de la ejecutiva federal, Felipe Sicilia, en una entrevista en Onda Cero. Un día después de haber rechazado de manera contundente la posibilidad de facilitar que el PP gobierne en solitario en Castilla y León, Sicilia matizó que esa discusión aún «no se ha dado» y alegó que es Fernández Mañueco quien debe plantear los «escenarios de gobernabilidad» . «Él -adujo- no ha dicho que quiera la abstención del PSOE ni para qué; no ha dicho que quiera hacer un cordón sanitario a Vox».

Unas horas después, durante su comparecencia habitual tras los Consejos de Ministros, también la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, insistió en el planteamiento y, pese a remarcar que no corresponde al Gobierno central pronunciarse sobre la composición de los ejecutivos autonómicos, lanzó la pelota al tejado popular. «Se tiene que pronunciar quien tiene la mayoría -señaló-. Estas elecciones no tocaban y la situación la tiene que gestionar quien las convocó».

En esas palabras de Rodríguez está la clave de la actual posición de los socialistas. No es que Sánchez o la dirección federal del PSOE hayan cambiado de opinión en 24 horas es que tratan de evitar convertirse en el centro de todas las presiones cuando es su principal adversario político quien tiene un problema. El más claro, en este sentido, fue el portavoz del grupo parlamentario, Héctor Gómez. «No estamos en escenarios que no son factibles y que además, -arguyó- no corresponden al PSOE ».

Desgaste

Los socialistas recuerdan que en el propio PP hay discusión sobre si gobernar o no con Vox. La dirección nacional no desea una coalición de gobierno con los de Santiago Abascal y Mañueco trasladó este martes a la Junta Directiva Nacional que desea intentar un Gobierno en solitario. Pero Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado partidaria del acuerdo con la formación de extrema derecha. Y los socialistas quieren ser esta vez espectadores de unas tensiones internas que ellos ya vivieron y sufrieron a cuenta de las alianzas con Podemos.

Que finalmente Vox condicione el Ejecutivo de Mañueco, que hasta hace apenas dos meses gobernaba en coalición con Ciudadanos, es para el PSOE, además, un poderoso argumento electoral de cara a próximas convocatorias como la andaluza. La misma noche de los comicios, la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, lo dejó claro. Y este martes, la ministra portavoz reforzó la idea al erigirse en guardiana de la democracia.

Rodríguez se refirió a la exigencia de Vox para que se derogue la legislación relativa al la violencia de género y advirtió de que el Ejecutivo estará «muy atento» para que no haya «retrocesos » en los derechos de las mujeres e incluso afirmó que actuará con «contundencia» en caso de detectarlos. En su intervención pública no fue más allá, pero fuentes de Moncloa apuntan a la posibilidad de plantear, llegado el caso, un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. En todo caso, el propio Mañueco aseguró hoy que no cederá ante los de Abascal en esa materia.