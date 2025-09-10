Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este martes en el pleno del Congreso Borja Sánchez-Trillo /EFE

El PSOE rechaza recuperar de inmediato la reducción de la jornada laboral tras el rechazo del Congreso

Díaz insiste en que la norma, tumbada por Junts, PP y Vox, se hará realidad porque el debate «está ganado en la calle» y las fuerzas de la derecha le acusan de ignorar y maltratar a las pequeñas empresas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:22

El Gobierno minimiza el impacto de la derrota parlamentaria sufrida este miércoles, en el primer pleno de la legislatura, con la reducción de la jornada ... laboral a 37,5 horas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, argumentó que el golpe sirve «como ensayo general de lo que sería un Gobierno de la extrema derecha» e insistió en que volverá a llevar su ley a la Cámara baja y la hará realidad porque el debate ya está ganado «en la calle». «Señorías de las tres derechas no lo van a conseguir porque no les vamos a dejar», espetó a PP, Vox y Junts. El ala socialista del Ejecutivo, sin embargo, rechaza las prisas.

