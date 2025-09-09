Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda
La portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, durante una rueda de prensa. EP

Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral

La reforma legal se debate y vota este miércoles en el Congreso: los independentistas mantienen la enmienda a la totalidad

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:34

Los sindicatos han cargado este martes con dureza contra Junts, después de que en la última reunión celebrada este lunes los de Puigdemont trasladaran al ... Ministerio de Trabajo su intención de mantener la enmienda a la totalidad. Quedan 24 horas para que el Congreso debata y vote las enmiendas a la totalidad del PP, Vox y Junts, pero todo apunta a que la reforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz no superará el primer escollo y no podrá ser tramitada.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  2. 2 Mata a su madre a cuchilladas en San Lorenzo
  3. 3 El sector de la distribución, expectante por el aumento del interés de la francesa Carrefour por Hiperdino
  4. 4 Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve
  5. 5 La ruina de Kaba: rescinde tras dos temporadas sin peso en el equipo
  6. 6 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  7. 7

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  8. 8 Otra investigación de la UCO sobre Torres
  9. 9 La subasta de los derechos hereditarios del evasor fiscal de Bandama acaba en ganga
  10. 10 Clavijo: «La condonación de la deuda nos deja con cara de bobo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral

Los sindicatos cargan contra Junts por su rechazo a reducir la jornada laboral