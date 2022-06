El PSOE obvia la presión de sus socios y se opone el uso de lenguas cooficiales en el Congreso

Todos los socios del PSOE, y algunos que no lo son, presionaban en la misma dirección, pero no han logrado su objetivo. El pleno del Congreso rechazará esta tarde con el voto de los socialistas una propuesta de reforma del Reglamento presentada por Unidas Podemos, Más País, Compromís, ERC, EH Bildu, PNV, Junts, CUP, PDeCAT y BNG– para que se les permitiera intervenir en el pleno, en las comisiones opresentar iniciativas y escritos en catalán, euskera o gallego y no exclusivamente en castellano.

El PSOE ya dio a entender cuando se abrió un debate similar el pasado otoño que lo descartaba. Fue después de apoyar que los parlamentarios pudieran hacer uso de las lenguas cooficiales sin restricciones en los plenos del Senado, la sede parlamentaria territorial. El portavoz socialista en la Cámara baja, Héctor Gómez, insinuó que podría «valorarse» una medida similar en el Congreso, pero acto seguido su formación advirtió de que ha de cumplirse «lo que marca la Constitución y, por tanto, el uso del castellano» en la sede de los diputados..

En marzo de 2021, los dos socios del Ejecutivo también protagonizaron un desencuentro en el pleno por una cuestión similar. Unidas Podemos respaldó una iniciativa de los nacionalistas que pretendía la utilización en la Administración de todas las lenguas del Estado. Los socialistas la tildaron de inconstitucional y acusaron a sus aliados de «buscar la confrontación».

Servicios de traducción

De salir adelante la nueva propuesta, los servicios del Congreso habrían tenido que poner en marcha un servicio de traducción simultánea «a todas las lenguas cooficiales» en el conjunto de las sesiones que se celebrarn tanto en el pleno como en las comisiones y asumir la traducción al castellano de los escritos registrados en las lenguas cooficiales.

El texto sometido a votación este jueves no incluía memoria económica, pero la reforma que se tramitó en el Senado, una cámara con menor actividad, sí cifraba en cambio el gasto de esos servicios en 595.000 euros adicionales anuales; lo que podría dar una pista de lo que supondría desarrollarlos en la Cámara baja.