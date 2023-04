El PSOE ensalza el lanzamiento de Sumar aun sin Podemos

Noticias Relacionadas

«Creo que no van de farol –apuntaba hace unos días una de las personas del círculo de confianza del presidente que más ha tenido que lidiar con Podemos desde el Ejecutivo y dese el partido-, no es estrategia negociadora; hay tensión real». Eso explicaría, en buena medida, el protagonismo que Sánchez concedió a Díaz en la moción de censura de Vox y Tamames. Y también la decisión de restar a las ministras de Podemos espacios de promoción, como se evidenció el pasado martes, cuando no se permitió a Belarra comparecer en Moncloa tras la aprobación de su ley de Familias en el Consejo de Ministros.

Hartazgo y estrategia

Los socialistas arrastran, por un lado, un hartazgo considerable ante la actitud beligerante que ha adoptado Podemos ante la proximidad de las elecciones. Los morados han llegado a tensar mucho la cuerda con acusaciones en las que equiparaban al PSOE con un partido de derechas o incluso, como dijo Lucía Muñoz, la portavoz del partido en el debate sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí', con «fascistas», pero en ningún momento han hecho amago de ir a abandonar el Ejecutivo. Todos tienen interiorizada la máxima de que «el que rompe, lo paga». Y esa estrategia vale también para el caso de Sumar.

A los socialistas les interesa que, ocurra lo que ocurra, haya a su izquierda una opción capaz de arrastrar a las urnas a un electorado al que ellos no llegan y entienden que la posición de los morados es electoralmente más débil que la de Díaz . «Vamos a ver los acontecimientos y si la situación de Podemos no le ahuyenta votos», advierten en el núcleo duro del partido. Algunos, como el presidente castellano-manchego Emiliano García-Page, con el que Sánchez compartió este lunes un acto político en Albacete, creen sin embargo, que fortalecer a la vicepresidenta segunda puede acabar siendo una apuesta arriesgada. «Conozco a gente que duda en votar a Sánchez o a Yolanda» dijo este domingo en una entrevista en 'La Razón'. De momento, su temor no está extendido, en todo caso.