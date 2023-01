El PSOE arremete contra la número dos de Irene Montero por frivolizar sobre la excarcelación de violadores

Ministros socialistas y altos cargos del PSOE han arremetido este jueves contra la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', que bromeó sobre la excarcelación de agresores el lunes durante la grabación de un podcast. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, calificó las declaraciones de la número de Irene Montero como «muy desafortunadas». «Están siendo semanas muy duras para algo tan grave como la violencia de género. No conviene frivolizar», ha afirmado Rodríguez, un ejemplo de la indignación del PSOE por las palabras de la alto cargo de Igualdad.

En un acto con las activistas e investigadoras en materia de género Belén Diego, Marilyn dos Santos, María Naredo y Bárbara Tardón, en el que a la vez se estaba grabando un episodio llamado '¿Qué está pasando con la violencia machista?', del podcast de Podemos Feminismo, 'Pam' dijo: «Vamos a hablar ya de eso que es importante que está pasando, con los violadores a la calle, que es lo que nos echa en cara ahora la extrema derecha. De los creadores de las personas van a ir al Registro [Civil] a cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle...». En ese momento, una de las contertulias responde: «¡Cientos, miles!», a lo que Rodríguez responde: «Oleadas».

A través de un vídeo en Twitter, Ángela Rodríguez se ha defendido de las críticas y ha asegurado que son «manipulaciones» para «atacar al Ministerio de Igualdad». «Se ha utilizado el fragmento de un podcast para sugerir que me gusta frivolizar» con la violencia machista, ha lamentado. «Pero a todas las mujeres os reitero nuestro mayor compromiso contra violencia machista», ha asegurado Rodríguez, que ha apuntado que «despreciar la lucha contra la violencia machista es compadrear con los negacionistas».

Manipular lo que hacemos y decimos las feministas es una estrategia peligrosa e irresponsable.



La lucha contra la violencia machista es nuestra máxima prioridad.



Siempre con las mujeres, siempre con las víctimas pic.twitter.com/wFdKO5exsy Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) January 12, 2023

Pero las palabras de 'Pam' no han frenado el malestar en el Gobierno y en todo el PSOE, que es más que notable. En la misma línea que Isabel Rodríguez, la ministra de Industria y candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, cree que en el acto en el que que participó Ángela Rodríguez «se propiciaron conversaciones en las que el tono no era el de una secretaria de Estado». «No se puede ironizar», ha recriminado Maroto.

Las críticas más duras, en cualquier caso, han llegado desde el seno del Partido Socialista. «Las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género son injustificables. No están a la altura de la responsabilidad que supone un cargo de tanta trascendencia, más si cabe en estos momentos. Debe rectificar», ha escrito en Twitter la responsable de Igualdad de la Ejecutiva Federal socialista, Andrea Fernández.

Y la secretaria de Igualdad del PSOE Madrid ciudad, Sonja Lamas, ha ido más lejos al reclamar la dimisión de Montero y Rodríguez: «Ministra Irene Montero, ya que a usted no la cesan, cese ya a su Secretaria de Estado». «Por respeto a mi cargo orgánico en PSOE Ciudad de Madrid estaba consiguiendo no hacer declaraciones públicas a la dañina gestión de la Sra. Irene Montero y de la Sra. Ángela Rodríguez y sus equipos de confianza. Pero por respeto a las mujeres no puedo silenciarme más», ha publicado Lamas en Twitter.

Es malo que aprobasen una chapuza de ley, peor la cerrazón de no asumir el error para cambiarla, pero que encima se rían y hagan chistes de esta situación es imperdonable.



¿De verdad Sánchez está tan intervenido que ni puede cesar a una secretaria de Estado que hace estas cosas? pic.twitter.com/OuFuei1L8D Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 11, 2023

La oposición también ha cargado contra Rodríguez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el cese de Rodríguez por «hacer chistes» y ha criticado la «chapuza de ley». «¿De verdad Sánchez está tan intervenido que ni puede cesar a una secretaria de Estado que hace estas cosas?», se ha preguntado.