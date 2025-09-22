Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo preside el Comité de Dirección del PP. Diego Puerta / PP

El PP se vuelca en la crisis de las pulseras

Los populares creen que la ministra de Igualdad «debería sentir vergüenza» y anuncian para este fin de semana una reunión de sus presidentes autonómicos

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:25

Cuando la masacre de Palestina había devuelto la iniciativa política al Gobierno, el PP ha encontrado en la crisis de las pulseras antimaltrato una gran ... oportunidad para volver a marcar la agenda. Los populares consideran que el Gobierno ha cometido una «negligencia culpable» y ha exigido este lunes de nuevo a Pedro Sánchez que destituya a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  2. 2 Meneo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: ¿Sánchez pasa de Vox al PP?
  3. 3 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  4. 4 Asaltan con cuchillo a un taxista en Telde de madrugada
  5. 5 Controlado un conato de incendio en una casa cueva en Santa Lucía de Tirajana
  6. 6

    Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico
  7. 7 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  8. 8 Condenado por estafar a un matrimonio al que vendió una casa prefabricada que nunca entregó
  9. 9 Declarado el fraude de bitcóin que afectó a miles de inversores: «Es un hito histórico»
  10. 10 Tobey y Wong sacan el orgullo en la odisea del derbi (85-86)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP se vuelca en la crisis de las pulseras

El PP se vuelca en la crisis de las pulseras