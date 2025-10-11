Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ester Muñoz comparace en el Congreso el pasado martes. E. P.

El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela

Califica a la opositora venezolana de «heroína» y ejemplo para todas las mujeres y califica de «deleznable» la comparación que hizo con Hitler de ella Pablo Iglesias

M. E. A.

M. E. A.

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:49

Comenta

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cargó este sábado contra el Gobierno por su «silencio atronador» sobre la concesión a la líder ... venezolana opositora, María Corina Machado, del Nobel de la Paz de 2025, y lo vinculó directamente a los intereses «económicos» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. «Parece que pesan más las condiciones económicas que gana Zapatero del régimen de Nicolás Maduro», afirmó la dirigente popular.

canarias7 El PP vincula el «silencio atronador» del Gobierno sobre el Nobel de Machado a los interéses de Zapatero en Venezuela

