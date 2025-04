El PP sale en defensa de la universidad privada: «Hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno»

El PP salió este martes en tromba para defender la universidad privada después de que el Ejecutivo haya anunciado que busca poner coto a su creación ... y hable de «máquinas expendedoras» o «chiringuitos que no cumplen el nivel». «Hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno de Sánchez que en el ámbito de la educación superior», respondió el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a un acto en Madrid con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

En el principal partido de la oposición critican el nuevo intento del Gobierno por dividir. Esta vez, a los alumnos de la universidad pública contra los de la privada a los que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, acusó de «comprar el título». «Solo puedo mostrar respeto porque en el ranking de universidades, en las primeras hay privadas», afirmó Feijóo. «Es verdad que no conozco en profundidad las privadas como Sánchez porque yo estudié una pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente. Pero eso es un problema de Sánchez, no mío», ironizó el líder de los populares aludiendo así a la formación en centros privados del jefe del Ejecutivo.

Según el perfil académico de Sánchez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Colegio Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad San Pablo CEU. Es doctor en Economía por la Universidad Camilo José Cela, también de titularidad privada y cuya tesis fue señalada por presunto plagio, y diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, dependiente de la Universidad Complutense. Pero no es el único de los miembros del Gobierno que ha obtenido sus estudios en universidades o centros de posgrados de titularidad privada. José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska, Jordi Hereu o Elma Saiz también lo han hecho según recoge el portal de Transparencia.