Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, da una rueda de prensa este viernes en la sede del PP en Madrid. Efe

El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción

Los populares aprovecharán la convocatoria la semana que viene de la Diputación Permanente para solicitar también la comparecencia de la vicepresidenta Montero y de las ministras Saiz y Redondo

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:19

El PP endurece su ofensiva contra el Gobierno de cara a la rentrée del curso político y solicita la comparecencia «urgente» de Pedro Sánchez en ... el Congreso para hablar de corrupción, tras la nueva imputación de su mujer, Begoña Gómez, por un delito de malversación. Los populares quieren también que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones sobre el proceso judicial de la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, y que rinda cuentas por «los incumplimientos en materia de prevención contra la corrupción» detallados por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). «Estamos sufriendo las consecuencias de un Gobierno que nace de la corrupción y que es incapaz de luchar contra la corrupción», ha afirmado este viernes la secretaria general de los populares europeos, Dolors Montserrat, en una rueda de prensa en Génova.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  2. 2 El Bufaero: la familia Medina convierte un «local maldito» en un templo del pescado a la brasa en Telde
  3. 3 Brote hospitalario de salmonela en Gran Canaria: «Los afectados son de diferentes perfiles y plantas»
  4. 4 Condenado un empleado de banca en Gran Canaria que estafó 30.000 euros a unos clientes
  5. 5 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Baleares se declara desbordada por las pateras y pide suspender el reparto de menores de Canarias
  7. 7 Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán
  8. 8 El Cabildo frena el deterioro del Pino Bonito de la presa de Las Niñas
  9. 9 La Guardia Civil alerta del uso de documentos oficiales manipulados para cometer estafas
  10. 10 El sur de Canarias afronta calor intenso con riesgo de goterones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción

El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción