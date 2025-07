El PP irá a una repetición electoral si Vox exige entrar en el Gobierno

Alberto Núñez Feijóo se conjuró este domingo durante la clausura del XXI congreso nacional del PP para gobernar en solitario, sin ataduras ni contrapesos ... incómodos, pero sin cerrar la a futuras alianzas con Vox. Un día después, fuentes de la dirección nacional van un paso más allá y avanzan que si los números para hacerlo no le dan y la formación de Santiago Abascal exige entrar en el Gobierno a cambio de su apoyo en una hipotética investidura, el líder del PP irá de nuevo a elecciones. «El compromiso de Feijóo es un Gobierno en solitario. No habrá un Gobierno de coalición», afirmó Miguel Tellado en su estreno este lunes en Génova como secretario general.

El nuevo número dos del PP hizo esta aclaración posterior a la rueda de prensa, en la que fue preguntado hasta en tres ocasiones sobre si su jefe de filas se comprometía en firme a no gobernar en coalición con Vox y en la que insistió en que para liderar un futuro Ejecutivo sólo hay dos opciones: O Pedro Sánchez o Feijóo. La misma disyuntiva que planteó la víspera el propio líder del PP. «Vamos a trabajar intensamente para conseguir ese gobierno en solitario, porque la coalición actual no ha funcionado», sentenció Tellado, que no quiere que el Consejo de Ministros que presida Feijóo dé los «mismos espectáculos» que, en su opinión, ofrece el actual.

Este gobierno «sólido y unido» es al que apeló, explicó el exportavoz en el Congreso, el líder del PP con «claridad meridiana» en su discurso del domingo y para que el que necesita ampliar la transferencia de votos a la izquierda, atrayendo a los moderados desencantados con el PSOE pero con la mira también puesta en el electorado situado a su derecha azuzando la teoría de que elegir otra papeleta que no sea la del PP puede mantener al líder socialista en La Moncloa. «En España tenemos un Gobierno roto. Que no es capaz de defender una posición única, como con el plan de rearme. Eso no puede volver a pasar en nuestro país. Y por eso -recalcó Tellado- Feijóo defiende un Gobierno en solitario. Nosotros vamos a trabajar para conseguir ese Gobierno intensamente».

En Génova siempre han defendido que si consigue sumar más que el bloque de la izquierda, intentará gobernar en solitario. Pero la fragmentación política obliga a buscar 'plan b' y eso incluye no cerrarse a alianzas con otras fuerzas. Sin vetos, dijo Feijóo en su discurso, ni «cordones arbitrarios» a Vox pero tampoco hacia los nacionalistas vascos y catalanes, siempre y cuando no implique concesiones fuera de la ley o del marco constitucional.