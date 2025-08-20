Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Alicia García, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en el Senado. Efe

El PP forzará la comparecencia en el Senado de Aaegesen, Marlaska y Robles por la gestión de incendios

La Cámara alta habilitará el mes de agosto para que los tres ministros puedan rendir cuentas la próxima semana

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:28

El PP pasa al ataque y forzará la comparecencia en el Senado la próxima semana de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ... Sara Aagesen, y los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, para que rindan cuentas por la gestión de los incendios forestales que han calcinado miles de hectáreas este verano. Los populares, con mayoría en la Cámara alta, habilitarán lo que queda de agosto para que los tres ministros de Pedro Sánchez puedan rendir cuentas. «Es un presidente ausente, que ha llergado mal, tarde y a rastras, que está más preocupado por sus problemas judiciales y que salió del búnker de la Moncloa sólo para meterse en el de la Mareta», denunció la portavoz en el Senado, Alicia García.

