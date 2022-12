El PP considera que las medidas anticrisis de Sánchez «se quedan cortas»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, cuestionó este martes las nuevas medias anunciadas por Pedro Sánchez porque, a su juicio, «llegan tarde» y «se quedan cortas». Aún así, los populares esperarán a leer la letra pequeña del real decreto ley para decidir el sentido de su voto. «Nuevamente podemos hablar de decepción, de un presidente del Gobierno que llega tarde y se queda corto ante la situación que viven los españoles», afirmó Gamarra en una rueda de prensa en Génova.

En la dirección del PP se alegran de que el Ejecutivo les haya vuelto a «copiar» las medidas pero creen que si se hubieran adoptado en septiembre cuando Alberto Núñez Feijóo las planteó los españoles se habrían ahorrado en torno a 300 millones de euros en la cesta de la compra que «ya están en las arcas del Estado». «Copia las medidas del PP pero tarde», señaló Gamarra, que lamentó que el Gobierno no haya incluido en la rebaja del IVA algunos productos básicos que se han encarecido en el último año «de manera sustancial» como la carne, el pescado, las conservas o el agua.

La número dos del PP apuntó que la inflación ha hecho que este año «sea récord en recaudación, con más de 33.000 millones de euros» que no se han usado, en su opinión, para aliviar la carga fiscal de las familias. «No se les está ayudando, se les está dando algo que ya se ha pagado, después de una subida -remarcó- de casi quince puntos en la cesta de la compra».

Gamarrá censuró también que se ponga fin a la bonificación de 20 céntimos de los carburantes, que a partir de ahora ya no será una medida general, sino que solo beneficiará en ámbitos puntuales: transporte, agricultura y pesca. Insistió en que hay otros sectores que aún necesitan de esta ayuda, así como las familias y particulares que también pierden este recurso. También lamentó que no se «piense en aquellas personas que no podrán acceder a los 200 euros de ayudas» por superar el umbral de los 27.000 euros anuales, o que no se considere deflactar el IRPF para aligerar los costes de las hipotecas entre las familias.