Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, junto a Guardiola, antes del inciio oficial de la campaña en un acto en Don Benito. Efe

El PP va al choque con Vox por el «tufo machista» de Abascal

El líder ultraderechista sugiere un relevo de GUardiola para negociar tras el 21-D y Feijóo le avisa de que «nuestros candidatos no son marionetas»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:41

Comenta

Primer día de campaña electoral en Extremadura y primer choque entre el PP y Vox por el «tufo machista» de Santiago Abascal. En una entrevista ... publicada este viernes en el 'Hoy', el líder ultraderechista dejó claro la falta de sintonía con María Guardiola y sugirió a Génova e posible relevo de su candidata para llegar a un entendimiento tras los comicios del 21 diciembre. «Si la señora Guardiola no es capaz de alcanzar un acuerdo con Vox que suponga un cambio de rumbo para Extremadura, pues el PP tendrá que decidir si pone a otro candidato», apuntó.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  2. 2 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  3. 3 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  5. 5 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  6. 6 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  7. 7 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  8. 8 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad
  10. 10 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PP va al choque con Vox por el «tufo machista» de Abascal

El PP va al choque con Vox por el «tufo machista» de Abascal