El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez. EP

La Policía cree «a todas luces evidente» que Alvise recibió 100.000 euros para financiar su campaña

Los investigadores zanjan que el donante, el empresario Álvaro Romillo, «siempre fue consciente» de que sus acciones «conducirían» a pagar los gastos de la formación política en las elecciones europeas

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:46

La Policía Nacional ha presentado un informe al juez que instruye una de las causas abiertas en el Tribunal Supremo al eurodiputado y líder de ... la formación Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, en el que certifica que es «a todas luces evidente» que pudo incurrir en un delito de financiación ilegal. Tal y como sostiene la Fiscalía, el polémico político empleó para financiar «parte de la campaña electoral» a las elecciones al Parlamento Europeo los 100.000 euros que le entregó en efectivo el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, estafador confeso, el 27 de mayo de 2024 en unas oficinas de Madrid.

