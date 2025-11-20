Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Yolanda Díaz y Ernest Urtasun. EP

Sumar tacha la sentencia de «combate político» contra el Gobierno

La formación de Yolanda Díaz cree que el fallo del Supremo sobre Álvaro García Ortíz es un «intento de injerencia en la vida democrática de nuestro país»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:21

Sumar ha reaccionado de forma furibunda a la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación ... de secretos. Para el partido de Yolanda Díaz, esta decisión es «la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno». En una nota de prensa, el socio minoritario del Ejecutivo de coalición cree que la sentencia se basa «en indicios débiles» y «sin una sola prueba directa de la filtración». «Solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática de nuestro país», zanjan desde la organización.

