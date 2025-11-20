Las claves de un fallo que expulsa de la carrera a García Ortiz

A la espera de redactarse la sentencia condenatoria contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, que recaerá en el presidente del tribunal juzgador, Andrés Martínez ... Arrieta, una vez que la ponente titular, Susana Polo, se ha quedado en minoría durante las deliberaciones, estos son los elementos claves del fallo del Tribunal Supremo que se ha conocido este jueves.

Delito de revelación de secretos: La Sala, por cinco votos a dos, considera probado a través de la prueba indiciaria que el acusado cometió el ilícito enmarcado en el artículo 417.1 del Código Penal. Según este texto, castiga a la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados. Para ello, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses (finalmente han sido el mínimo) e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años (le han impuesto dos años).

Expulsión de la carrera: Según el artículo 32 del reglamento de la carrera, sobre la causa de la pérdida de la condición de fiscal, la pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso, como es el caso, supone la salida de la institución de García Ortiz. Al ser un castigo superior a los seis meses de inhabilitación, el fiscal general no puede hacer facultad de la posibilidad de sustituir la pérdida de condición de fiscal por una suspensión temporal, según le concede el artículo 44.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Multa: La sentencia condena al fiscal general a una multa de 7.200 euros y abonar 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador en concepto de responsabilidad civil, una cantidad muy alejada a los 400.000 euros conjuntos que pidió su abogado en los informes de conclusiones del juicio. García Ortiz ya había depositado 75.000 euros de fianza antes de la vista oral para asegurar las responsabilidades pecuniarias en caso de una condena.