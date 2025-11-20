Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita por dos años
El fiscal general del Estado durante el juicio. EFE

Las claves de un fallo que expulsa de la carrera a García Ortiz

A la espera de conocer los pormenores de la sentencia condenatoria del Supremo, la inhabilitación de dos años por un delito doloso anticipa su pérdida de condición de fiscal

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:12

A la espera de redactarse la sentencia condenatoria contra el fiscal general Álvaro García Ortiz, que recaerá en el presidente del tribunal juzgador, Andrés Martínez ... Arrieta, una vez que la ponente titular, Susana Polo, se ha quedado en minoría durante las deliberaciones, estos son los elementos claves del fallo del Tribunal Supremo que se ha conocido este jueves.

