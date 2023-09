Podemos se reactiva «más vivo que nunca» para reivindicar su espacio en Sumar

Podemos ha celebrado este sábado un acto en Madrid para rearmar a sus bases bajo el lema «más vivas que nunca», redefinir su «nueva hoja de ruta» en los próximos años y reivindicar su necesaria presencia en un futuro Gobierno de coalición. La comparecencia de la cúpula del partido morado en un auditorio del Círculo de Bellas Artes a rebosar ha llegado en pleno choque con Sumar, la plataforma de la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz a la que Podemos demanda que respete su «autonomía política» dentro de la coalición de partidos de izquierda.

En los últimos meses, el partido morado atraviesa una situación complicada tras las elecciones del 28 de mayo, cuando sufrió un duro revés tras perder todos los gobiernos autonómicos que disponía y desaparecer de los parlamentos de Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana. Un varapalo que motivó la renuncia de direcciones autonómicas como las de Aragón, Baleares y Valencia, que obligará a convocar asambleas para reactivar estas cúpulas.

La líder de Podemos, Ione Belarra, y la titular en funciones del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, han estado acompañadas por otros cargos del partido como la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, la responsable de Acción Institucional, María Teresa Pérez, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Genero en funciones, Victoria Rosell, la coportavoz estatal, Isa Serra, y la diputada en el Congreso Martina Velarde. También intervino el exJemad Julio Rodríguez, que ha relevado al cofundador del partido Juan Carlos Monedero al frente del el Instituto República y Democracia, el 'think tank' de Podemos.

Pero uno de los invitados estrella en el acto ha sido Gabriel Rufián, el portavoz parlamentario de ERC, al que Belarra ha agradecido su sintonía con las políticas de su formación y la lucha contra las derechas. Tras este mitin, Podemos ha reunido al Consejo Ciudadano, su máximo órgano directivo entre asambleas ciudadanas, para continuar disertando sobre su nueva hoja política para el nuevo curso político.

Debate sobre el consentimiento

Irene Montero ha sido junto a Belarra las protagonistas del encuentro con la militancia. La ministra de Igualdad en funciones ha defendido el feminismo como «motor de nuestra democracia», ya que «lo está transformando todo, ya está cambiando este país porque cada vez hay más hombres que no quieren ser como Rubiales», ha dicho. Pero Montero dio un paso más allá y ha tocado la polémica aplicación de la ley del 'solo sí es sí' en los tribunales (más de 1.155 rebajas de penas a los condenados por delitos sexuales desde hace 10 meses) señalando la responsabilidad del PSOE.

«Hubiera sido más fácil decir que el error garrafal de la ley es del Ministerio de Justicia socialista, pero no nos ponemos de perfil; el problema no está en la ley. Hay un debate sobre el consentimiento en el ámbito judicial y hay jueces que no han querido aplicar siempre la norma», ha explicado la ministra.

Tras ella, la líder del partido Ione Belarra ha ensalzado a Montero y puso deberes a Pedro Sánchez si acaba habiendo Gobierno de coalición. Entre ellos, ha considerado «imprescindible» que su compañera debe seguir en Igualdad, ya que es «una referencia de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI en todo el mundo». Del resto, ha enumerado una propuesta para abaratar el coste de la vida, derogar la llamada ley mordaza, renovar el Consejo General del Poder Judicial «secuestrado por el PP» y aprobar un paquete de leyes con nuevos derechos.

En clave interna, la ministra en funciones de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha anunciado que, desde este sábado y hasta el próximo 4 de noviembre, el partido va a abrir «un proceso de reflexión y de debate colectivo» en el Consejo Ciudadano, su máximo órgano directivo entre asambleas, para votar un documento político que redefina nuestra «nueva hoja de ruta» para los próximos años.

para continuar disertando sobre su nueva hoja política para el nuevo curso político.