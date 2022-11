Podemos asegura que el Gobierno «está a una» en la defensa del 'solo sí es sí' Victoria Rosell no ve necesaria introducir una disposición transitoria para evitar la rebaja de penas de abusadores sexuales a la baja

Podemos cierra filas en su defensa de la ley de libertades sexuales, más conocida como 'solo sí es sí', y asegura que en el Gobierno todos los ministros y el presidente «están a una». La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha pedido este viernes desde la sede del Ministerio de Igualdad «prudencia» frente al goteo de revisiones de penas a la baja a abusadores sexuales que se están produciendo estos días y que, cree, «pueden generar alarma social». Por ello ha pedido «calma» hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la norma.

La jueza mantiene que «el problema» no está en la ley, sino en su aplicación por parte de los jueces y sostiene que no es necesario introducir ninguna disposición transitoria, como ya han sugerido algunos juristas y otros socios del Gobierno, ya que, reconoce, «dábamos por hecho que valdría la de 2015, y sigue vigente». Aunque los morados han rebajado el tono en las últimas horas y ya no acusan en público de «machismo» a los jueces, sí que considera que muchos de ellos han tomado la norma «de forma simplista».

Vídeo. Yolanda Díaz pide esperar a que se pronuncie el Supremo. / EP

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que había mantenido silencio estos días, se ha alineado con las tesis de Unidas Podemos y pide también «prudencia» hasta que el Supremo se pronuncie sobre la nueva doctrina penal. La líder gallega, que esta tarde tiene un acto de Sumar, su plataforma política, en Elche, ha evitado contestar, en cambio, a las preguntas de si cree que los jueces han errado en su interpretación de la ley del 'solo sí es sí'.