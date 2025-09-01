Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Fernández y Santiago Abascal. R. C.

Podemos se abre a apoyar el pacto climático y Vox lo califica de estafa

Los morados presentarán sus propias propuestas y acusan aún así al Gobierno de electoralismo barato

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:17

Los partidos retoman el curso con un pacto de estado por el cambio climático sobre la mesa para el que, de primeras, unos abordarán planteando ... propuestas diferentes a las del Gobierno y otras, directamente, no solo rechazan sino también ridiculizan.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el accidente mortal de una técnica en una obra
  2. 2 Fallece José Ignacio Fernández, tramitador del Juzgado de Instrucción 3 y de Violencia contra la Infancia
  3. 3 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós
  4. 4 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  5. 5 Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»
  6. 6 La UD cae en la trampa
  7. 7 Cuarto récord mensual consecutivo de captura de serpientes en Gran Canaria
  8. 8 Contra la inseguridad: Las Palmas de Gran Canaria quiere siete nuevas cámaras de vigilancia en sus calles
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 1 de septimbre
  10. 10 Más de 90 terremotos de baja magnitud en el Teide sin indicios de erupción

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Podemos se abre a apoyar el pacto climático y Vox lo califica de estafa

Podemos se abre a apoyar el pacto climático y Vox lo califica de estafa