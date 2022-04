Patti Smith en la ciudad «talismán»

Si la presidencia del PP se dilucidara a través de un 'aplausómetro' el nuevo líder no sería Alberto Núñez Feijóo. Fue jaleado sí, pero la persona más aclamada este viernes en Sevilla, con muchos decibelios de diferencia, fue otro gallego. Mariano Rajoy llegó en loor de multitudes para sentarse en la primera fila del plenario, junto a Feijóo, Gamarra y Ayuso. De fondo sonaba el 'People have the power' de Patti Smith, canción antibelicista por excelencia que llama a la paz social. Justo lo que anhelan los populares.

El pacificador no será Rajoy sino Feijóo, «que viene a ser lo más parecido pero con unos años menos». La frase es de un líder regional, pero resume la convicción de los nuevos inquilinos que tendrá la planta noble de Génova. Sus nombres se van conociendo a cuentagotas. El primero fue este viernes el de Elías Bendodo, que había pasado inadvertido en su llegada al congreso a primerísima hora de la mañana y se fue a comer hacia el centro de Sevilla convertido en 'número tres' del PP y con todos los ojos sobre él.

El Fibes de la capital andaluza ya no es el viejo palacio de congresos que acogió hace 32 años la refundación del PP con la llegada al mando de Aznar. Ha sido transformado en un moderno complejo lleno de recovecos y pasillos amarillos en el que los cafés salen a dos euros. Este viernes colmaron todas sus salas más de 5.000 asistentes con el mismo afán de antaño por volver a empezar en una ciudad que el partido considera un «talismán». Fue, sin duda, la palabra más repetida este viernes.

El lleno fue total. «En el piso superior hay asientos, no se queden de pie», aconsejaba la presidenta del congreso, la histórica Teófila Martínez. Pero no, no los había. «Perdón, lo he hecho con la mejor intención», justificó. Mientras, el presidente de Andalucía tiraba de metáfora futbolística para azuzar la resurrección. «En Sevilla España le ganó a Malta 12 a 1 cuando más lo necesitaba, nosotros también vamos a salir ganadores», pronosticó Juanma Moreno.

Aunque este viernes en Sevilla también había perdedores. Porque el 'nuevo' PP significa enterrar el casadismo. Juntos pudo verse, en un discreto lugar del salón de actos, a Antonio González Terol y a Pablo Montesinos, los últimos escuderos del presidente saliente. A media tarde, sin ruido, llegó Pablo Casado. Fueron pocos los que le recordaron desde la tribuna de oradores. «Te quiero y siempre te querré», le lanzó la presidenta de Nuevas Generaciones, Bea Fanjul. La reacción a sus palabras fue más bien fría.